Сразившие врага отважные нефтяники

В результате 44-дневной Отечественной войны, ставшей одной из славных страниц истории Азербайджана, был положен конец 28-летней оккупации

В результате 44-дневной Отечественной войны, ставшей одной из славных страниц истории Азербайджана, был положен конец 28-летней оккупации. В контрнаступательных операциях, проводимых под руководством Верховного главнокомандующего, азербайджанские военные проявили большое мужество.

"Карабах - это Азербайджан!". Под этим лозунгом десятки тысяч азербайджанских сыновей и дочерей с оружием в руках пошли освобождать свои земли, находящиеся под армянской оккупацией. Среди отправившихся на войну были тысячи добровольцев, работающих в государственных учреждениях.

Информационное агентство Report решило сделать имена героев достоянием общественности. Мы с гордостью продолжаем знакомить наших читателей с героями, среди которых около 500 сотрудников Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сражавшихся за свободу Карабаха.

Достойные преемники своих отцов

Отцы многих солдат, одержавших победу во II Карабахской войне, являются ветеранами I Карабахской войны. Достойные преемники своих отцов одержали победу в Карабахе. Как наш 23-летний герой Амир Джафаров...

А.Джафаров изучал секреты бурения в Гобустанском региональном учебном центре Управления обучения, образования и сертификации SOCAR. Несмотря на то, что он находился на практике, в начале Карабахской войны добровольно ушел на защиту Родины. Воевал в составе сил специального назначения в операциях по уничтожению штабов и живой силы противника в Дашалты, Лачине, Шуше, Красном базаре, а также по освобождению ряда высот от захватчиков.

Амир Джафаров

Герои, написавшие историю и подарившие нам радость победы, будут жить в наших сердцах вечно. Ветеран Первой Карабахской войны Эльшан Абушов отправился добровольцем во II Карабахскую войну. В этот раз он плечом к плечу со своим старшим сыном Шахмаром сражался против врага в физули-ходжавендском направлении.

Офицер запаса, старший лейтенант Эльшан Абушов в одном из боев получил ранение в результате взрыва снаряда. После лечения он вернулся из госпиталя прямо на передовую. Моторист треста комплексных буровых работ SOCAR Эльшан Абушов - заместитель командира дивизии. В настоящее время он находится на страже Родины в Агдере.

Эльшан Абушов

Солдат, прославившийся надписью "Маштагинский интернат №1"

Руфат Рустамов – воспитанник интерната, прошедший обучение, получивший работу в SOCAR, а также квартиру по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Проработавший более 10 лет оператором на НПЗ им. Гейдара Алиева боец на фронт отправился добровольцем. Профессиональный артиллерист Руфат с первых дней начала войны наносил тяжелые потери врагу. Проявивший героизм в боях за Агдам, Физули, Гадрут, Шушу Руфат дошел до Кельбаджара, где до сих пор стоит на страже Родины.

Эльчин Ахмедов

Эльчин Ахмедов с 2008 года работает слесарем в нефтегазовом строительном тресте SOCAR. Потерявший родителей в детстве Эльчин говорит: “Я вырос без матери. Родина – моя мать, и я готов пожертвовать своей жизнью ради нее”. Он проявил героизм в операциях по освобождению Гадрута и Шуши. Выросший в детском доме Эльчин прославился надписью "Маштагинский интернат №1", которую он написал на стене одного из строений на передовой. Эльчин Ахмедов и его брат также входят в число воспитанников детских домов, привлеченных к обучению и работе в SOCAR, а также обеспеченных жильем по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Нефтяники, которые нанесли оккупационной армии огромные потери

Одним из достойных сыновей Родины является Маариф Садыгов, старший инженер департамента мониторинга Управления экологии SOCAR, 4-кратный победитель внутренней стипендиальной программы SOCAR. 30-летний лейтенант батальона специальных операций, принимавший участие в боевых действиях в гадрутском и шушинском направлениях, был одним из тех, кто нанес большие потери оккупационной армии. Маариф также принимал активное участие в выносе раненых с поля боя.

Салман Керимли

Во время 44-дневной войны в Карабахе доблестная азербайджанская армия, наряду с военной техникой, была оснащена современными цифровыми технологиями. Начальник отдела организации тестирования Департамента человеческих ресурсов SOCAR, старший лейтенант запаса национальной армии Салман Керимли с первых дней Второй Карабахской войны служил командиром взвода связи на переднем фронте. С.Керимли – один из тех, кто обеспечивал качественную связь на линии фронта. Именно профессиональная организация радиосвязи в операциях по освобождению земель от оккупантов стала одним из шагов, приблизивших нас к победе.

Герой, написавший на скале "SOCAR Şuşada"

Ниджат Гусейнов

Со дня начала Второй Карабахской войны в ряды доблестной азербайджанской армии вступил Ниджат Гусейнов, который работает в отделе безопасности SOCAR. 28-летний Ниджат является сверстником нашей истории оккупации. Он проявил героизм в боях в физулинском, ходжавендском, гадрутском и шушинском направлениях. Был ранен, но после лечения вновь вернулся в строй.

В день освобождения Шуши, колыбели культуры Карабаха, он поделился радостью победы со всеми своими коллегами, написав на фрагменте скалы "SOCAR Şuşada". Сотрудники SOCAR гордятся своими коллегами, которые и сегодня стоят на страже Родины с оружием в руках.

Сотрудники "Азеригаз", воевавшие в Карабахе

Мы не можем охватить истории всех героев, работающих в компании SOCAR. Но имена многих из них стоит упомянуть.

Среди отважных героев - Адалет Сулейманов, работающий складчиком в Бардинской службе Тертерского регионального управления газовой эксплуатации ПО “Азеригаз”, Илтизар Гулиев, сотрудник “Азеригаза”, Эльшан Гулиев, работающий в Агджабединской службе Тертерского регионального управления газовой эксплуатации, принимавший участие в боях за Шушу Афик Тагиев, который работает старшим инженером в Шамкирском региональном управлении газовой эксплуатации, участвующий в боях за Губадлы Мансур Исалы, специалист по демонтажу газопроводов в "Азеригаз".

Сегодня многие сотрудники SOCAR продолжают писать историю на деоккупированных землях. Несмотря на окончание войны, они до сих пор на страже своей Родины. Наша Родина - Азербайджан сильна такими сыновьями! Азербайджан гордится такими сыновьями, и в неоплатном долгу перед ними.

Карабах - это Азербайджан!