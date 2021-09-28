Спрос на ВИЭ за 25 лет увеличится в 5 раз

Спрос на некоторые виды возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в период с 2020 по 2045 год вырастет в 5,4 раза.

Спрос на некоторые виды возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в период с 2020 по 2045 год вырастет в 5,4 раза.

Как передает Report, такой вывод следует из опубликованного сегодня долгосрочного прогноза ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

"Согласно прогнозам, спрос на другие ВИЭ вырастет с 6,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2020 году до 36,6 миллиона в 2045 году…. Более того, это также самый быстрорастущий источник энергии — его доля в структуре мирового энергобаланса превысит 10% в 2045 году по сравнению с 2,5% в 2020 году", — говорится в докладе.

Отмечается, что такой бурный рост связан с снижением затрат на ВИЭ и политикой стран по уменьшению выбросов парниковых газов.

Как прогнозирует организация, рост спроса на гидроэнергетику и атомную энергетику в период с 2020 по 2045 годы составит 40%, а на биотопливо — 36%. При этом ожидается, что доля гидроэнергетики в мировом энергобалансе увеличится с 2,7% в 2020 году до 3% в 2045 году, атомной энергии — с 5,2% до 6,2%, а биотоплива — с 9,9% до 10,5%.

К другим видам ВИЭ относится солнечная и ветряная энергия, а также геотермальная энергия и энергия океана (приливов и отливов).