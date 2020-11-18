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Спрос на танкеры с 2-топливными двигателями возрастает

Спрос на танкеры с 2-топливными двигателями возрастает Такой сдвиг происходит на фоне глобального стремления к более строгим экологическим стандартам в судоходстве
Энергетика
18 ноября 2020 г. 19:28

На фоне стабильного по сравнению с нефтью спроса на сжиженный природный газ (СПГ) судовладельцы наращивают портфель заказов на 2-топливные танкеры, использующие в качестве топлива нефтепродукты и СПГ.

Как передает Report, об этом сообщает hellenicshippingnews.

По данным портала, стоимость фьючерсов Risavika LNG на следующий месяц выросла за неделю на 2,4% — до 24,60 евро/МВт-ч. Прогноз погоды на оставшуюся часть ноября также оказал поддержку ценам на газ в Европе. Однако количество грузов СПГ, прибывающих в Европу, растет, поэтому рост цен по-прежнему ограничен.

На прошлой неделе рынок нефти получил поддержку из-за новостей о вакцинах против COVID и надежд на прекращение неопределенности со спросом на нефть. Вслед за ценами на нефть за последнюю неделю выросли и цены на нефтепродукты на 3,3—10,9%. Высокосернистый мазут (содержание серы до 3,5%) подорожал почти на 3,8% — до 245,57 долларов США/тонны; мазут с низким содержанием серы (MFO 0,5) прибавил в цене 3,5% и закрылся на уровне 308,87 долларов США/тонны; низкосернистое бункерное топливо MGO 0,1 стало дороже на 4,7% и торговалось по 340,74 долларов США/тонны.

На этом благоприятном фоне и по мере расширения инфраструктуры бункеровки судовладельцы размещают новые заказы на 2-топливные суда, работающие на СПГ. В этом году на них пришлось около 10% от общего количества заказов на новые танкеры, в результате чего общее количество 2-топливных судов, находящихся в постройке, достигло 55 ед.. В это число входят три супертанкера класса VLCC, 9 судов Suezmax, 22 Aframax, 4 Long Range 2 (LR2) и три Medium Range (MR).

Такой сдвиг происходит на фоне глобального стремления к более строгим экологическим стандартам в судоходстве. Международная морская организация (IMO) ООН нацелена на сокращение выбросов CO2 на 40% к 2030 г. и на 70% к 2050 г. по сравнению с базовым уровнем 2008 г.. При этом предполагается 50-процентное сокращение общих выбросов парниковых газов, что стимулирует судоходство к изучению и внедрению новых технологий в сфере моторостроения.

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