Спрос на газ в странах ЕС снизился на рекордные 24% в ноябре

Страны ЕС в ноябре сократили спрос на газ на четверть по сравнению со средним показателем за 5 лет "в рамках снижения зависимости от российских энергоносителей".

Страны ЕС в ноябре сократили спрос на газ на четверть по сравнению со средним показателем за 5 лет "в рамках снижения зависимости от российских энергоносителей".

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник газета The Financial Times со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы ICIS.

Согласно данным, указанным в отчете, в ноябре спрос на газ в Германии и Италии, крупнейших странах - потребителях этого вида топлива в Европе, снизился на 23% и 21% соответственно. Во Франции и Испании показатель уменьшился на 20%, а в Нидерландах - более чем на треть.

Падению спроса способствовали необычно теплые осенние месяцы, а также существенный рост цен на газ. "Промышленность обеспечивает постепенное пропорциональное снижение потребления вследствие четкого рыночного ценообразования", - заявил аналитик ICIS Том Маржец-Мансер. "Высокая цена не стимулирует спрос на данный вид топлива", - уточнил он.

Как считают эксперты, Европе в будущем необходимо еще сильнее уменьшить спрос на газ и одновременно нарастить импорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы избежать затяжного многолетнего дефицита. В отчете ICIS отмечено, что Евросоюз и Великобритания в ноябре импортировали рекордные 11,14 млн тонн СПГ, а в декабре закупят более 12 млн тонн.

Аналитики предостерегают западные страны от потенциального введения потолка цен на голубое топливо. "Любая попытка ограничения оптовых цен может пагубно сказаться на возможностях Европы обеспечить надежные поставки", - пояснил Маржец-Мансер.