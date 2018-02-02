Спред между котировками нефти Brent и WTI сужается

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Ценовая разница между сортами нефти WTI и Brent продолжает сокращаться. В прошлом месяце нефть Brent стоила на 7 долларов дороже, чем нефть WTI, однако к настоящему времени спред сократился до 3,8 доллара за баррель, сообщает Report со ссылкой на Investing.ru.

На протяжении многих лет цены на нефть WTI и Brent практически не отличались. Фактически, разница в цене едва составляла 1 доллар. Однако в 2011 году спред между эталонными сортами начал расти. С того момента цена на сорт WTI была значительно ниже, чем на нефть Brent. Это было напрямую связано с наращиванием добычи низкосернистой нефти и запретом на ее экспорт.

Несмотря на то, что в январе 2016 года Конгресс снял запрет и разрешил производителям США экспортировать сырую нефть, по ряду причин в 2017 году нефть WTI по-прежнему оставалась существенно дешевле сорта Brent. Так, слабая инфраструктура в США затрудняла поставку нефти WTI на международный рынок и вынуждала производителей снижать цены. Ураганы, бушевавшие в Мексиканском заливе, нарушили экспорт сырья и нефтепереработку. Это вызвало рост запасов сырой нефти и несколько месяцев оказывало давление на котировки WTI.

Кроме того, авария на трубопроводе Forties в Северном море прекратила добычу в регионе и вызвало рост цен на нефть Brent в большей степени, чем сорта WTI. К началу января 2018 года последствия ураганов и поломки трубопровода Forties были преодолены, и котировки WTI и Brent отражают это. Разница в цене снизилась на 45%.

Запасы сырой нефти в США падают, новые трубопроводы открываются, а экспорт нефти увеличивается. Все эти факторы помогли сократить спред, хотя он по-прежнему остается более высоким, чем до 2011 года. Если эта тенденция продолжится, то разница в ценах сортов Brent и WTI может сократиться еще больше и даже на некоторое время исчезнуть.