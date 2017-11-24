Спред между ценами Brent и WTI сузился до 5 долларов

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Спред между ценами на нефть сортов Brent и WTI сузился до 5 долларов за баррель. Как сообщает Report, спред начал сужаться после того, как 26 сентября достиг максимума в 8,18 доллара за баррель. Расширение спреда было связано с формированием дополнительных запасов нефти вследствие остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за ураганов в Соединенных Штатах.

Процесс устранения последствий ураганов шел параллельно с ростом цен на нефть сорта WTI, которая постепенно начала приближаться к Brent. Отметим, что 28 февраля WTI продавалась дороже Brent на 0,64 доллара за баррель.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что цена WTI продолжит расти, а спред между сортами на первоначальном этапе сузится до 3 долларов за баррель. Впоследствии рост спроса на нефть в результате ускорения экономики США цена WTI вновь превысит Brent.

Напомним, что на прошлой неделе ежесуточная добыча нефти в США достигла 9,658 млн баррелей, обновив исторический рекорд, несмотря на то, что численность активных нефтяных установок на 871 единицу или 54,1% ниже максимума октября 2014 года.