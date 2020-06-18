SOCAR достойно справляется с превращением нефтяного капитала в человеческий - КОММЕНТАРИЙ

В Азербайджане проводится работа в рамках превращения нефтяного капитала в человеческий капитал. В рамках этой стратегии Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вкладывает значительные инвестиции в образование. Компания реализует ряд программ в этом направлении. К ним относятся программы внутренней и зарубежной стипендиальной программы SOCAR. Кроме того, с 2008 года компания оплачивает обучение азербайджанских студентов в государственных университетах Грузии. В 2019 году число студентов составило 1 980 человек. В течение 2013-2017 годов компания выдала стипендии отличника 120 азербайджанским студентам-медикам, обучающимся в Грузии.

Сегодня Всемирный союз турок-ахыска направил SOCAR благодарственное письмо за предоставление стипендий студентам этой национальности, обучающимся в различных университетах Грузии.

Справляется ли SOCAR с превращением нефтяного капитала в человеческий капитал?

Эксперт по образованию Эльчин Эфенди рассказал Report, что SOCAR достойно справляется с этой миссией:

"Естественно, компания полностью выполняет свои обязательства в этом направлении. Проделанную на сегодняшний день работу можно считать достойной похвалы. Сегодня SOCAR фактически является флагманом экономики страны. Компания находится во главе процесса с точки зрения имеющихся у нее широких финансовых возможностей. Кадры, окончившие престижные зарубежные университеты в рамках стипендиальной программы, возвращаются на родину и вносят свой вклад в развитие национальной экономики. Также многие из них занимаются академической деятельностью и передают свои знания и навыки студентам местных университетов”.

Он напомнил, что SOCAR также является лидером в ненефтяном секторе: "Нефтяные доходы очень важны с точки зрения инвестирования в человеческий капитал, развития ненефтяного сектора. Наиболее сложными процессами на таких ведущих предприятиях ненефтяного сектора как SOCAR Polymer, SOCAR Metanol, SOCAR Carbamide управляют именно наши национальные кадры".

По его мнению, знания совершенствуются, появляются новые специальности, своевременная реакция на них имеет важное значение с точки зрения перспективы национальной экономики.

"В этом смысле компания SOCAR должна играть более активную роль в процессе превращения нефтяного капитала в человеческий капитал. Его поддержка не должна ограничиваться подготовкой национальных кадров для нефтяного сектора. Особое внимание следует уделить подготовке кадров по специальностям, которые станут актуальными через несколько лет. Это станет существенным вкладом в формирование банка кадров будущего", - отметил Э. Эфенди.