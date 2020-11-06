Спотовые цены на СПГ в Азии снизились из-за падения спроса в Китае

Небольшую поддержку ценам оказала задержка отгрузки с малайзийского СПГ-завода

Спотовые цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии на этой неделе упали на фоне снижения спроса в Китае и ожиданий большего количества поставок из США. Небольшую поддержку ценам оказала задержка отгрузки с малайзийского СПГ-завода.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Средняя цена поставки СПГ в декабре в Северо-Восточную Азию составила 6,7 доллара США за млн британских тепловых единиц (mmbtu), что на 0,8 доллара США ниже, чем на прошлой неделе.

В то же время несколько источников сообщили о задержке отгрузки СПГ-грузов с завода Бинтулу (Bintulu) в Малайзии. Причина задержки пока не известна. В настоящее время загрузки ожидают семь судов (обычно 3–5), сообщила информационная служба Kpler, добавив, что на этой неделе был экспортирован только один груз, что наводит на мысль о проблемах с производством.

На этой неделе сообщалось о росте импорта СПГ в Индии в октябре в связи с тем, что спрос на газ в стране восстановился до докризисного уровня. По данным Kpler, объем поставок сжиженного природного газа в прошлом месяце вырос до 2,75 млн тонн, что ненамного ниже февральского рекорда в 2,79 млн тонны.

Отметим, что 24 сентября азиатский индекс Platts JKM с поставкой в ноябре достигал более 4,9 долларов США/mmbtu, или около 180 долларов США на тысячу кубометров.