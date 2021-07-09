Спотовые цены на газ в Европе вернулись к росту

Своего максимума контракт достиг 5 июля, поднявшись до 466 долларов США за тысячу кубометров

Цены на газ на спотовом рынке Европы после непродолжительной нисходящей коррекции, в ходе которой они опускались ниже 400 долларов США за тысячу кубометров, вернулись к росту.

Как передает Report со ссылкой на angi, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость газа с поставкой в пятницу на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, поднялась до 417 долларов США за тысячу кубометров. При этом предыдущие две торговые сессии контракт «на день вперед» дешевел, опустившись 7 июля до примерно 399 долларов США за тысячу кубометров. Своего максимума контракт достиг 5 июля, поднявшись до 466 долларов США за тысячу кубометров.

Эксперты относят короткое снижение цен на газ к коррекции. При этом сам всплеск цен, который начался 30 июня, носил спекулятивный характер. Поводом стал отказ «Газпрома» 29 июня бронировать дополнительные мощности ГТС Украины в преддверии плановых ремонтов на газопроводах «Ямал-Европа» и «Северный поток» в июле.

Отметим, что 7 июля спотовые цены обрушились сразу на 11% на фоне провала переговоров ОПЕК+ и связанного с этим падения цен на нефть.

Эксперты ЕС обвинили «Газпром» в рекордных ценах на газ.

В конце прошлого месяца «Газпром» конкретизировал новый ориентир по цене экспорта природного газа в дальнее зарубежье в 2021 г. на уровне 240 долларов США за тысячу кубометров.