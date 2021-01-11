Спотовая цена на газ в Европе подскочила до 258 долларов/тыс. кубометров

Это максимальное значение за последние 23 месяца — с 25 января 2019 года

Спотовая цена газа в Европе продолжила рост и обновила 23-месячный максимум.

Как передает Report, об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт «на сутки вперед») с поставкой 11 января выросла до 258 долларов США/тыс. кубометров после предыдущего пика в 253,5 долларов США/тыс. кубометров с поставкой 5 января. Это максимальное значение за последние 23 месяца — с 25 января 2019 года.

Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее 2020-го и температурный прогноз до середины января существенно ниже, чем в три предыдущие весьма теплые зимы.

При этом украинский газотранспортный коридор остается недозагруженным. «Газпром» может прокачивать в январе через Украину более 150 млн кубометров в сутки (110 млн куб. м — долгосрочная бронь и 41,6 млн куб. м в сутки — дополнительное месячное бронирование). Однако с начала года «Газпром» качает через Украину не более 124 млн куб. м/сут. В декабре 2020 г. «Газпром» в сутки прокачивал через Украину 183 млн куб. м/сут.

При этом «Газпром» отбирает максимальные объемы газа из подземных хранилищ в Европе. К примеру, из германского ПХГ «Реден» по квоте «Газпрома» отбирается максимально технически возможный объем газа — 49 млн куб. м/сут.

Холодная погода заставляет всю Европу активно тратить запасы газа в подземных хранилищах. За газовые сутки 7 января из ПХГ Европы было отобрано 990 млн куб. м газа. За историю европейской газовой отрасли это пятый по объему суточный отбор газа.

Уровень текущих запасов (69,30% по итогам газовых суток 7 января) уже вплотную приблизился к среднему показателю за предыдущие пять сезонов (68,32%) — сейчас он превосходит его менее чем на один процентный пункт (0,98 п.п.). На начало сезона отбора этот разрыв был 6,75 пункта, на начало декабря — 4,59 пункта.

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в январе 2021 года снижается по отношению к январю 2020 года на 46%. Это может быть наиболее резким снижением за сезон (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре — на 39%, в декабре — на 43%). Весь свободный СПГ забирает Северо-Восточная Азия, где текущие цены на спотовый ресурс (индекс JKM) более чем в два раза превосходят европейские котировки.

Как сообщалось ранее, 30 декабря спотовая цена газа в Европе за один торговый день выросла сразу на 9%, установив новый максимум за последние почти два года.