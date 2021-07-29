Спотовая цена газа в Европе превысила 480 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа на европейском спотовом рынке (продажа на условиях немедленной поставки) установила новый рекорд, превысив 480 долларов США за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейском спотовом рынке (продажа на условиях немедленной поставки) установила новый рекорд, превысив 480 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, следует из данных торгов.

В частности, цена голубого топлива "на день вперед" на голландском хабе Title Transfer Facility (TTF), являющимся самым ликвидным в Европе, вырос на пять процентов, до 484 долларов.

Подорожание началось в Европе с начала недели. Так, поставки стоили 433 доллара за тысячу кубометров. В конце прошлого месяца цена была в районе 360 долларов.