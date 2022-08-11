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Спотовая цена газа в Европе превысила 2 300 долларов за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе превысила 2 300 долларов за тысячу кубометров Спотовая цена газа в Европе превысила планку 2 300 за тысячу кубометров.
Энергетика
11 августа 2022 г. 18:12
Спотовая цена газа в Европе превысила 2 300 долларов за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе превысила планку 2 300 за тысячу кубометров.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем в четверг достигла 2 311 долларов за тысячу кубометров, при том что торги стартовали с отметки 2 200 долларов.

Цены на газ в Европе растут из-за ограниченных возможностей транспортировки газа по "Северному потоку". Его мощность сократилась в пять раз.

Европейские котировки также подстегивают растущие цены на СПГ в Азии.

С 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановится часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности уменьшатся на 20 млн кубометров газа.

Кроме того, в Мексиканском заливе скоро должен начаться сезон ураганов (его пик обычно приходится на период с середины августа до середины ноября), что может ограничить возможность экспорта американского СПГ.

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