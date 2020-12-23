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Спотовая цена газа в Европе подскочила до максимума за 22 месяца

Спотовая цена газа в Европе подскочила до максимума за 22 месяца С начала декабря цена на природный газ выросла на 18%
Энергетика
23 декабря 2020 г. 16:51
Спотовая цена газа в Европе подскочила до максимума за 22 месяца

Спотовая цена газа в Европе продолжила рост в преддверии нового понижения температуры воздуха. Вторник стал в Европе самым теплым днем декабря, но за ним следует плавное понижение температуры в течение следующих двух недель.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, цена газа на голландском хабе TTF (контракт «на сутки вперед») с поставкой 23 декабря выросла до нового локального рекорда — 220 долларов США на тысячу кубометров. Это максимальное значение за последние 22 месяца — с 5 февраля 2019 года.

С начала декабря цена на природный газ выросла на 18%.

Европа начала декабрь с максимального (близкого к техническому пределу) отбора газа из ПХГ. По мере повышения температуры он сократился примерно в два раза по итогам последней недели. Но он все еще значительно выше, чем в среднем за декабрь прошлого года.

На данный момент уровень заполненности ПХГ Европы составляет 77,71%, что на 3,49 процентных пункта превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (74,22%).

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 39%. Примерно такая же динамика свойственна всему IV кварталу этого года (-30% в октябре и -39% в ноябре).

Как сообщалось ранее, 14 декабря спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт «на сутки вперед») выросла до 199,7 долларов США на тысячу кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в 194,9 долларов США на тысячу кубометров.

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