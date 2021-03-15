Спотовая цена газа в Европе достигла максимума с 11 февраля

Цена на газ растет на фоне продолжающегося роста цен разрешений на выбросы углекислого газа

Цена газа на главном спотовом хабе Европы, нидерландском TTF, выросла до 229 долларов США за тысячу кубометров с поставкой 15 марта. Достигнутый уровень является максимальным с 11 февраля.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, только за последнюю неделю природный газ подорожал в Европе на 11%, а с начала марта — на 16%.

В 2021 году средняя цена контракта «на день вперед» на хабе TTF составила 234 доллара США за тысячу кубометров.

Цена на газ растет на фоне продолжающегося роста цен разрешений на выбросы углекислого газа. На прошлой неделе их котировки поставили несколько рекордов подряд. Существует четкая связь между ценой на квоты СO 2 и ценой газа: с дорогими квотами более экологически чистая газовая генерация конкурентоспособнее по отношению к угольным электростанциям.

Кроме того, на этой неделе Норвегия сократит поставки газа в Европу с месторождений Aasta Hansteen и Gullfaks.

Тем временем уровень запасов в подземных хранилищах Европы на утро 14 марта опустился до 32,56%. Это на 4,9 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

По данным портала Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии (на главном газовом рынке Европы) снизились до 27,27%, в Австрии — до 31,79%, Чехии — 31,56%, Польше — 41,57%, Франции — до 18,72% (минимальный уровень среди стран региона), в Украине — до 40,26%.

Отбор газа из ПХГ Европы продолжается примерно до конца марта (в 2020 году нетто-отбор сменился нетто-закачкой 3 апреля, в 2019 году — 22 марта). Отбор газа из ПХГ Европы за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года можно прогнозировать на уровне 83,2 млрд куб. м, что должно стать новым рекордом после отбора за зимние кварталы 2017-2018 гг. (79,861 млрд куб. м). Отбор газа за теплый зимний сезон 2019-2020 гг. был равен всего 47,9 млрд куб. м.

Напомним, что в середине января стоимость природного газа на хабе TTF составила рекордные 337 долларов США за тысячу кубометров. При этом спотовые цены на газ в Азии превысили 1 000 долларов США за тысячу кубометров.