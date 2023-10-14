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Спикер парламента: Турция намерена стать газовым хабом

Спикер парламента: Турция намерена стать газовым хабом Турция является важной страной с точки зрения транзита российского природного газа на мировые рынки и намерена стать газовым хабом.
Энергетика
14 октября 2023 г. 14:10
Спикер парламента: Турция намерена стать газовым хабом

Турция является важной страной с точки зрения транзита природного газа на мировые рынки и намерена стать газовым хабом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом cпикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко на полях парламентского саммита Группы двадцати.

"На Балканах, в Черноморском регионе, на Южном Кавказе у нас уже существует хорошее сотрудничество, но сейчас нам нужно еще больше активизировать его, особенно в сфере энергетики", - сказал Нуман Куртулмуш.

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Версия на английском языке Parliament speaker: Türkiye intends to become gas hub

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