Спикер парламента: Турция намерена стать газовым хабом

Турция является важной страной с точки зрения транзита российского природного газа на мировые рынки и намерена стать газовым хабом.

Турция является важной страной с точки зрения транзита природного газа на мировые рынки и намерена стать газовым хабом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом cпикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко на полях парламентского саммита Группы двадцати.

"На Балканах, в Черноморском регионе, на Южном Кавказе у нас уже существует хорошее сотрудничество, но сейчас нам нужно еще больше активизировать его, особенно в сфере энергетики", - сказал Нуман Куртулмуш.