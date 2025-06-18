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Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов

Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов Страны Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) должны уделить внимание снижению углеродных выбросов и эффективной организации транспортной сферы.
Энергетика
18 июня 2025 г. 11:14
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов

Страны Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) должны уделить внимание снижению углеродных выбросов и эффективной организации транспортной сферы.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Национальной ассамблеи Болгарии Наталья Киселова на пленарной сессии Парламентской ассамблеи ОЧЭС в Баку.

"Нашей общей целью должно оставаться сохранение принципов устойчивого развития и добрососедства, особенно в условиях глобальных изменений и военных конфликтов", - подчеркнула Киселова.

Она также отметила, что развитая и современная транспортная инфраструктура играет ключевую роль в укреплении экономических связей между странами региона. "Однако важно помнить, что чрезмерное и неуправляемое развитие транспортных систем может нанести вред экологии и здоровью населения", - подчеркнула она.

"Поэтому усилия в Черноморском регионе должны быть направлены на сокращение выбросов и оптимизацию транспортной деятельности", - добавила спикер болгарского парламента.

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Версия на английском языке Speaker of Bulgarian Parliament: BSEC countries should focus on reducing carbon emissions
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan parlamentinin sədri: “QDİƏT ölkələri karbon emissiyalarının azaldılmasına fokuslanmalıdır“

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