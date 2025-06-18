Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов

Страны Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) должны уделить внимание снижению углеродных выбросов и эффективной организации транспортной сферы.

Страны Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) должны уделить внимание снижению углеродных выбросов и эффективной организации транспортной сферы.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Национальной ассамблеи Болгарии Наталья Киселова на пленарной сессии Парламентской ассамблеи ОЧЭС в Баку.

"Нашей общей целью должно оставаться сохранение принципов устойчивого развития и добрососедства, особенно в условиях глобальных изменений и военных конфликтов", - подчеркнула Киселова.

Она также отметила, что развитая и современная транспортная инфраструктура играет ключевую роль в укреплении экономических связей между странами региона. "Однако важно помнить, что чрезмерное и неуправляемое развитие транспортных систем может нанести вред экологии и здоровью населения", - подчеркнула она.

"Поэтому усилия в Черноморском регионе должны быть направлены на сокращение выбросов и оптимизацию транспортной деятельности", - добавила спикер болгарского парламента.