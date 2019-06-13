Строительство второго карбамидного завода в Азербайджане обойдется на 20-25% дешевле

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Строительство второго завода по производству карбамида в Сумгайыте обойдется на 20-25% дешевле.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам директор карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хаял Джафаров.

По его словам, это станет возможным благодаря как инфраструктуре, так и освобождению этой сферы от налогообложения: "Новый завод будет таким же, как и существующий. Мы видим большой спрос на карбамид, но увеличить проектные мощности действующего завода невозможно, поэтому принято решение построить аналогичный завод. В целом хозяйство – трубы для транспортировки сырья, административное здание, лаборатория, запасные части, склады для химической продукции, управление – будет общим для обоих заводов. Все это, включая освобождение от налогообложения, говорит о том, что строительство второго завода обойдется дешевле. Однако точная цифра станет известна после проектирования".