Создана рабочая группа по транзиту казахстанских энергоресурсов через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 14:50

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Принято решение о создании рабочей группы по изучению вопроса транзита казахстанских энергоресурсов через Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на брифинге после 14-го заседания азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку.

"Казахстан и Азербайджан всегда сотрудничали в энергетической сфере и готовы и впредь рассмотреть эти вопросы. Важнейшим пунктом данного сотрудничества является транзит казахстанских энергоресурсов через Азербайджан. Мы решили создать рабочую группу по данному вопросу и намерены интенсивно работать в этом направлении", - добавил он.

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Находящийся с визитом в Баку министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сказал, что планируется создать две рабочие группы по транзиту казахстанской нефти и газа через Азербайджан. По его словам, первая рабочая группа изучит возможности принятия казахстанской нефти азербайджанскими нефтепроводами, возможности перевалки и конкурентоспособность этого маршрута.

"В прошлом году Казахстан начал добычу на месторождении "Кашаган". Сейчас на нем добывается 250 тыс. баррелей нефти в сутки. Добыча нефти с месторождения в следующем году увеличится в 1,5 раза. Кроме того, ведутся работы по расширению Тенгизского месторождения. Они позволят увеличить добычу на 12 млн тонн в год. Через 2-3 года добыча здесь достигнет 39-40 млн тонн в год. В настоящее время основным транспортным маршрутом казахстанской нефти является Каспийский трубопроводный консорциум. Его пропускная способность для Казахстана оценивается в 53-54 млн тонн", - сказал он.

Он также подчеркнул необходимость формирования тарифов и решения других вопросов в течение 1-1,5 лет.

Что касается другой рабочей группы, К.Бозумбаев сказал, что объем добычи попутного газа в Казахстане растет, и Азербайджан рассматривается как один из альтернативных маршрутов. В качестве одного из вариантов министр отметил строительство завода по производству LNG в Западном Казахстане, продукция которого может экспортироваться на мировой рынок через Азербайджан: "В этой связи обе страны договорились создать рабочую группу с участием соответствующих министерств и ведомств. Эта рабочая группа изучит проект в течение ближайших нескольких месяцев".