Создана рабочая группа для оперативного решения обращений газовых абонентов

В целях объективного расследования обращений абонентов и оперативного решения возникших проблем в Азербайджане создана рабочая группа с участием представителей ПО "Азеригаз" и Агентства по регулированию энергетических вопросов министерства энергетики.

Как сообщает Report, об этом рассказал гендиректор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Акбар Гаджиев на совещании, посвященном устранению недочетов, озвученных президентом страны на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.

Он отметил, что уровень газификации в Азербайджане достиг 95,7%. Количество газовых абонентов по сектору населения в стране превысило 2,183 млн.

В то же время за прошедший период проложено более 51 915 км газопроводов, отремонтировано 9 742 км, в 2009-2019 годах газифицировано 2 349 поселков и сел, добавил Гаджиев.