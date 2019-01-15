Создана новая региональная энергетическая организация

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Представители семи стран объявили в Каире о создании новой региональной энергетической организации - Газовый форум стран Восточного Средиземноморья (DAGF).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, по сообщению Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта, соответствующее решение принято по итогам встречи представителей энергетических ведомств Кипра, Греции, Израиля, Италии, Иордании, Палестины и Египта.

Штаб-квартира организации будет находиться в Каире.

Цели организации - вклад в сотрудничество между производителями и потенциальными производителями голубого топлива в регионе, поддержка и ликвидация преград на пути реализации транзитных проектов в соответствии с нормами международного права.

Первая встреча министров энергетики стран-участниц DAGF запланирована на апрель 2019 года.