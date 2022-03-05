Создан еще один гарантированный маршрут поставок газа из Польши в Украину

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и польская компания Gaz System создали еще один гарантированный маршрут поставок газа из Польши в Украину, который можно будет использовать с 6 марта 2022 года.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и польская компания Gaz System создали еще один гарантированный маршрут поставок газа из Польши в Украину, который можно будет использовать с 6 марта 2022 года.

Об этом передает Report cо ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это позволяет физически импортировать газ из Польши, в том числе из LNG-терминала, на гарантированной основе, тем самым, способствуя безопасности поставок газа для нужд Украины", - говорится в сообщении ОГТСУ.

По данным пресс-службы, на аукционах по распределению мощностей в польско-украинском направлении будут предлагаться краткосрочные продукты "в течение суток" и "на сутки вперед", которые не были ранее законтрактованы с помощью "длинных" продуктов (годовая, квартальная, месячная мощности).

"Последние месяцы ОГТСУ упорно работал над созданием маршрутов для импорта газа, чтобы гарантировать необходимый ресурс газа для Украины при любых сценариях. На энергетическом фронте мы вместе продолжаем прилагать все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа для украинских потребителей", - отметил глава оператора Сергей Макогон.

По данным ОГТСУ, на сегодня Украина уже имеет договоренности с операторами ГТС сопредельных европейских стран на использование мощностей для импорта свыше 50 млн кубометров газа в сутки, что составляет более половины от нужд страны в природном газе.