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Создается круговая схема электроснабжения, которая соединит электросети Кяльбаджара и Лачына

Создается круговая схема электроснабжения, которая соединит электросети Кяльбаджара и Лачына Будет создана круговая схема электроснабжения, соединяющая электрические сети Кяльбаджарского и Лачынского районов.
Энергетика
25 ноября 2023 г. 19:04
Создается круговая схема электроснабжения, которая соединит электросети Кяльбаджара и Лачына

Будет создана круговая схема электроснабжения, которая соединит электрические сети Кяльбаджарского и Лачынского районов.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Так, Кяльбаджарский центр цифрового управления в будущем будет играть важную роль в обеспечении стабильного и бесперебойного электроснабжения района. В то же время на территории Истису началось строительство 110-35 кВ подстанции "Истису".

Кроме того, близится к завершению работа в направлении сел Зар, Зиялик, Истису, Аггая, Мерджимек и Йеллича. Устанавливаются новые опоры ЛЭП, прокладываются кабельные линии современного типа с изоляцией. Данный тип кабелей является экологически чистым и безопасным, а также минимизирует потери электроэнергии.

Отметим, что на сегодня в целях электроснабжения Кяльбаджара от подстанции "Гянджа-2" до Дашкесана проложена 110 кВ линия электропередачи, а также 110 кВ и 35 кВ линии электропередачи по нескольким направлениям в самом Кяльбаджаре. В целом на территории района установлено большое количество комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Президент Ильхам Алиев 26 июня 2022 года принял участие в церемонии закладки фундамента Кяльбаджарского центра цифрового управления. Отделочные работы ведутся в центре, оснащенном самым современным оборудованием.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKəlbəcərlə Laçının elektrik şəbəkələrini birləşdirən təchizat sxemi yaradılacaq

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