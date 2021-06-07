Шахбазов: Совместные энергопроекты превращают Турцию и Азербайджан в важный хаб

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие в IV Саммите по энергетике и природным ресурсам, организованном Turkuvaz Media Group и проводимом при поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие в IV Саммите по энергетике и природным ресурсам, организованном Turkuvaz Media Group и проводимом при поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на министерстве, министр выступил на мероприятии, организованном под девизом "Энергия Турции – новый взгляд на энергетику после пандемии“.

Он указал, что такие проекты как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, "Южный газовый коридор" обеспечивают энергетическую безопасность Азербайджана и Турции, а также других стран: "До сих пор по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на турецкий и мировой рынки транспортировано более 437 млн тонн только азербайджанской нефти. По газопроводам в Турцию прокачано 81,7 млрд кубометров природного газа с месторождения "Шахдениз". С июля 2018 года по TANAP в Турцию было поставлено 10,6 млрд кубометров природного газа. А за 5 месяцев этого года из 4,1 млрд кубометров газа, поставленного в Турцию, 2,2 млрд кубометров пришлось прокачано по TANAP. За этот период через TAP в Европу было экспортировано 2,3 млрд кубометров газа. Совместные энергетические проекты превращают обе страны в важный мировой энергетический хаб”.

Министр отметил участие SOCAR в проекте интеграции отраслей нефтепереработки, нефтехимии, энергетики и логистики в Турции, а также в распределении природного газа: "Инвестиции Азербайджана в Турцию выросли до 18,3 млрд долларов США, а объем инвестиций Турции в Азербайджан - до 13 млрд долларов".

В выступлении также говорилось о планируемых проектах в энергетическом секторе, в том числе о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. "Освобожденные территории объявлены президентом страны зоной "зеленой энергии", где в основном будут использоваться возобновляемые источники энергии – вода, солнце и ветер. Турецкие компании также заинтересованы в участии в проектах по возобновляемой энергии на освобожденных территориях. В частности, есть возможность сотрудничества по проектам строительства ветряных электростанций в Лачине и Кельбаджаре. Сотрудничество с турецкими компаниями в процессе превращения Карабаха в зону "зеленой энергии" может быть не только привлекательным, но и символом нашей солидарности".