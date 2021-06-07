О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шахбазов: Совместные энергопроекты превращают Турцию и Азербайджан в важный хаб

Шахбазов: Совместные энергопроекты превращают Турцию и Азербайджан в важный хаб Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие в IV Саммите по энергетике и природным ресурсам, организованном Turkuvaz Media Group и проводимом при поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.
Энергетика
7 июня 2021 г. 14:32
Шахбазов: Совместные энергопроекты превращают Турцию и Азербайджан в важный хаб

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие в IV Саммите по энергетике и природным ресурсам, организованном Turkuvaz Media Group и проводимом при поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на министерстве, министр выступил на мероприятии, организованном под девизом "Энергия Турции – новый взгляд на энергетику после пандемии“.

Он указал, что такие проекты как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, "Южный газовый коридор" обеспечивают энергетическую безопасность Азербайджана и Турции, а также других стран: "До сих пор по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на турецкий и мировой рынки транспортировано более 437 млн тонн только азербайджанской нефти. По газопроводам в Турцию прокачано 81,7 млрд кубометров природного газа с месторождения "Шахдениз". С июля 2018 года по TANAP в Турцию было поставлено 10,6 млрд кубометров природного газа. А за 5 месяцев этого года из 4,1 млрд кубометров газа, поставленного в Турцию, 2,2 млрд кубометров пришлось прокачано по TANAP. За этот период через TAP в Европу было экспортировано 2,3 млрд кубометров газа. Совместные энергетические проекты превращают обе страны в важный мировой энергетический хаб”.

Министр отметил участие SOCAR в проекте интеграции отраслей нефтепереработки, нефтехимии, энергетики и логистики в Турции, а также в распределении природного газа: "Инвестиции Азербайджана в Турцию выросли до 18,3 млрд долларов США, а объем инвестиций Турции в Азербайджан - до 13 млрд долларов".

В выступлении также говорилось о планируемых проектах в энергетическом секторе, в том числе о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. "Освобожденные территории объявлены президентом страны зоной "зеленой энергии", где в основном будут использоваться возобновляемые источники энергии – вода, солнце и ветер. Турецкие компании также заинтересованы в участии в проектах по возобновляемой энергии на освобожденных территориях. В частности, есть возможность сотрудничества по проектам строительства ветряных электростанций в Лачине и Кельбаджаре. Сотрудничество с турецкими компаниями в процессе превращения Карабаха в зону "зеленой энергии" может быть не только привлекательным, но и символом нашей солидарности".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Türkiyə ilə yaşıl enerji sahəsində böyük uğurlara imza atmağın vaxtıdır”

Другие новости из категории

Мировой парк нефтегазовых буровых в мае вырос впервые за 3 месяца
Мировой парк нефтегазовых буровых в мае вырос впервые за 3 месяца
7 июня 2021 г. 17:06
Саудовская Аравия намерена повысить цены на большинство сортов нефти
Саудовская Аравия намерена повысить цены на большинство сортов нефти
7 июня 2021 г. 15:56
Нефть коррекционно дешевеет после роста на прошлой неделе
Нефть коррекционно дешевеет после роста на прошлой неделе
7 июня 2021 г. 09:53
Президент SOCAR встретился с генеральным директором Total
Президент SOCAR встретился с генеральным директором Total
5 июня 2021 г. 21:31
Президент SOCAR встретился с генеральным директором ”Роснефти
Президент SOCAR встретился с генеральным директором ”Роснефти"
5 июня 2021 г. 18:02
Президент SOCAR выступил на Петербургском международном экономическом форуме
ФотоПрезидент SOCAR выступил на Петербургском международном экономическом форуме
5 июня 2021 г. 17:50
Глава Роснефти предупредил о дефиците нефти и газа в мире
Глава "Роснефти" предупредил о дефиците нефти и газа в мире
5 июня 2021 г. 14:40
Цена азербайджанской нефти превысила 72 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 72 доллара
5 июня 2021 г. 09:22
Шахдениз – проект, изменивший энергетическую карту региона 
"Шахдениз" – проект, изменивший энергетическую карту региона 
4 июня 2021 г. 16:47
Руководители SOCAR и Газпрома обсудили сотрудничество в газовом секторе
Руководители SOCAR и "Газпрома" обсудили сотрудничество в газовом секторе
4 июня 2021 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi