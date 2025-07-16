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Совместное предприятие SOCAR и Tekfen раскрыло свое финансовое положение

Совместное предприятие SOCAR и Tekfen раскрыло свое финансовое положение ООО Azfen завершило 2024 год с чистым убытком в 25,915 млн манатов. Однако компания вышла из 2023 года с чистой прибылью в 11,466 млн манатов.
Энергетика
16 июля 2025 г. 12:48
Совместное предприятие SOCAR и Tekfen раскрыло свое финансовое положение

ООО Azfen завершило 2024 год с чистым убытком в 25,915 млн манатов. Однако компания вышла из 2023 года с чистой прибылью в 11,466 млн манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы Azfen от контрактов с клиентами составили 75,217 млн манатов (в 2,9 раза меньше, чем в предыдущем году), контрактные расходы - 98,881 млн манатов (на 49,5% меньше), административные расходы - 6,169 млн манатов (на 29,3% меньше), финансовые доходы - 144 тыс. манатов (в предыдущем году был убыток), прочие убытки - 1,139 млн манатов (в 71,2 раза больше), прочие операционные доходы - 397 тыс. манатов (на 3,4% меньше), а экономия по выплатам налога на прибыль составила 4,71 млн манатов (в предыдущем году компания платила налог).

На 1 января этого года активы Azfen составили 247,346 млн манатов, что на 10,6% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании уменьшились на 13,2%, до 21,73 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 10,3%, до 225,616 млн манатов.

Напомним, что Azfen был зарегистрирован в 2004 году. Его уставный капитал составляет 277 тыс. манатов. 60% акций компании принадлежат Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), а 40% - турецкой компании Tekfen İnşaat və Təsisat Anonim Şirkəti.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR və "Tekfen"in birgə müəssisəsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

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