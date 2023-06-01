Советник президента: Развитие зеленых технологий - возможность укрепить связи между Литвой и Азербайджаном

Развитие зеленых технологий - это возможность реализовать неиспользованный потенциал экономического партнерства между Литвой и Азербайджаном.

Развитие зеленых технологий - это возможность реализовать неиспользованный потенциал экономического партнерства между Литвой и Азербайджаном.

Об этом в интервью Report заявил советник президента Литвы Вайдас Аугустинавичюс (Vaidas Augustinavičius).

По его словам, Литва изучает планы Европейского Союза по поддержке промышленного производства зеленых технологий: "Новые возможности откроются благодаря прорыву в производстве с нулевым уровнем загрязнения. Это принесет пользу экономике Литвы. Развитие экономики с нулевым уровнем загрязнения также может сблизить экономики Литвы и Азербайджана"

"В настоящее время существуют общие партнерские отношения в области информационных технологий, и Литва считает, что инновационная сфера станет основой ожидаемого более интенсивного экономического сотрудничества между двумя странами. Растущее число документов о сотрудничестве, подписанных Инновационным агентством Литвы с азербайджанской стороной в этом и прошлом году, свидетельствует о развитии будущих связей", - заявил Вайдас Аугустинавичюс.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.