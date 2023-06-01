Советник президента Литвы: Азербайджан обладает огромным энергетическим потенциалом

У Литвы и Азербайджана огромные неиспользованные возможности для экономического сотрудничества.
Об этом в интервью Report заявил советник президента Литвы Вайдас Аугустинавичюс (Vaidas Augustinavičius).
"Литва рассматривает Азербайджан как растущую экономическую державу с огромным энергетическим потенциалом и стремлением к диверсификации. Различные отрасли экономики Азербайджана, такие как информационные технологии, логистика, производство, передовая пищевая промышленность и возобновляемые источники энергии, привлекают литовских предпринимателей", - заявил советник президента.
По его словам, открытая и ориентированная на экспорт экономика Литвы в настоящее время входит в число 15-и наиболее диверсифицированных экономик мира.
"Для тех, кто желает использовать наш экономический потенциал, в Литве существует семь свободных экономических зон со значительными налоговыми льготами. Наша цифровая инфраструктура - быстрая и доступная, одна из лучших в Европейском Союзе", - отметил Вайдас Аугустинавичюс.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.