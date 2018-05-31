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    Советник премьер-министра Грузии: Эпоха нефти как стратегического сырья закончилась, началась газовая эра

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Эпоха нефти как стратегического сырья закончилась, и началась газовая эра. 

    Об этом Report заявил советник премьер-министра Грузии по  вопросам энергетики Георгий Вашакмадзе, комментируя открытие Южного Газового Коридора.

    По его мнению,  пути поставки  газа в будущем будут играть важную роль как в коммерческом, так и в геополитическом аспекте: "В этом отношении, то, что сделал Азербайджан, это совершенно уникальное достижение, которое является результатом и профессионализма той команды, которая этим руководила и постоянного старания. Такого прецедента я еще не видел".

    "Европе нужно больше газа, больше диверсификации", - добавил советник премьер-министра Грузии.

    Г. Вашакмадзе также подчеркнул, что администрация США также поддерживает  этот проект и присоединение к нему ресурсов из Средней Азии и Средиземноморья. 

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