Советник министра: Сотрудничество Украины и Азербайджана в рамках проекта "Одесса-Броды" актуально

Киев. 28 ноября. REPORT.AZ/ Cотрудничество Украины и Азербайджана в рамках проекта "Одесса-Броды" действительно актуально, состояние реализации обсуждается.

Об этом украинскому офису Report заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины, кандидат технических наук Максим Билявский.

По эго словам, на сегодняшний день Украина имеет профицит мощностей транспортировки нефти отечественной сетью, что создает благоприятные условия для развития такого сотрудничества.

"В течение января-октября 2017 объем транспортировки нефти предприятиями магистральных нефтепроводов составил 13 422,0 тыс. тонн и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 на 984,0 тыс. тонн (или на 7,9%). При этом транзитом в страны Западной Европы (Словакии, Венгрии, Чехии) транспортировано 11 739,0 тыс. тонн, что на 477,0 тыс. тонн (или на 4,2%) больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, для потребностей Украины объем транспортировки нефти составил 1 683,0 тыс. тонн, что на 507,0 тыс. тонн (или на 43,1%) больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года", - заявил Билявский.

Советник министра заявил, что за 10 месяцев 2017 доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 87,5%, а доля нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины соответственно - 12,5%.

Также Максим Билявский назвал перспективным направлением сотрудничества двух стран возобновление работы Одесского НПЗ.