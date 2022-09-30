Совет министров стран ЕС согласовал меры по снижению цен на электричество

Совет министров стран Евросоюза по энергетике на заседании в Брюсселе в пятницу пришел к политическому соглашению по поводу принятия мер, направленных на снижение цен электричества.

Совет министров стран Евросоюза по энергетике на заседании в Брюсселе в пятницу пришел к политическому соглашению по поводу принятия мер, направленных на снижение цен электричества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении представительства Чехии при ЕС. Председательствующей страной в сообществе является Чехия.

"По энергетике достигнуто соглашение! - отметило представительство государства-председателя. - Министры достигли политического соглашения о принятии [в сообществе] мер, направленных на снижение высоких цен электричества".