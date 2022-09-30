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Совет министров стран ЕС согласовал меры по снижению цен на электричество

Совет министров стран ЕС согласовал меры по снижению цен на электричество Совет министров стран Евросоюза по энергетике на заседании в Брюсселе в пятницу пришел к политическому соглашению по поводу принятия мер, направленных на снижение цен электричества.
Энергетика
30 сентября 2022 г. 13:53
Совет министров стран ЕС согласовал меры по снижению цен на электричество

Совет министров стран Евросоюза по энергетике на заседании в Брюсселе в пятницу пришел к политическому соглашению по поводу принятия мер, направленных на снижение цен электричества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении представительства Чехии при ЕС. Председательствующей страной в сообществе является Чехия.

"По энергетике достигнуто соглашение! - отметило представительство государства-председателя. - Министры достигли политического соглашения о принятии [в сообществе] мер, направленных на снижение высоких цен электричества".

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Версия на английском языке EU Council of Ministers agrees on measures to reduce electricity prices

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