Совет директоров "Газпрома" утвердил бюджет и программу сокращения затрат на 2016 год

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Совет директоров российской компании "Газпром" утвердил Инвестиционную программу, бюджет (финансовый план) и программу сокращения затрат ПАО "Газпром" на 2016 год.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании, в соответствии с инвестиционной программой на следующий год, общий объем освоения инвестиций составит 842 млрд. руб.

При этом объем капитальных вложений - 777,628 млрд. руб., из них расходы на капитальное строительство - 767,327 млрд. руб., на приобретение в собственность ПАО "Газпром" внеоборотных активов - 10,301 млрд. руб. Объем долгосрочных финансовых вложений - 64,372 млрд. руб.

Согласно утвержденному бюджету ПАО "Газпром" на 2016 год, размер внешних финансовых заимствований составит 90 млрд. руб. Программа оптимизации (сокращения) затрат на 2016 год предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых должен составить 15,3 млрд. руб.