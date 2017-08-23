Сотрудники SOCAR примут участие в тренинговой программе японского Университета Васеда

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде провел встречу с четырьмя сотрудниками Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, работники SOCAR примут участие в специальной тренинговой программе Университета Васеда, который будет проводиться корпорацией INPEX.

В ходе встречи Г. Исмаилзаде проинформировал о деятельности посольства и пожелал успехов участникам программы.