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    Сотрудники SOCAR примут участие в тренинговой программе японского Университета Васеда

    Посол Азербайджана в Японии провел встречу с четырьмя сотрудниками SOCAR

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде провел встречу с четырьмя сотрудниками Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, работники SOCAR примут участие в специальной тренинговой программе Университета Васеда, который будет проводиться корпорацией INPEX.

    В ходе встречи Г. Исмаилзаде проинформировал о деятельности посольства и пожелал успехов участникам программы.

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