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Сотрудники SOCAR посадили около 3 тыс. деревьев по случаю Дня Победы

Сотрудники SOCAR посадили около 3 тыс. деревьев по случаю Дня Победы По случаю Дня Победы сотрудники Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провели массовый субботник и мероприятия по посадке деревьев.
Энергетика
5 ноября 2021 г. 20:23
Сотрудники SOCAR посадили около 3 тыс. деревьев по случаю Дня Победы

По случаю Дня Победы сотрудники Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провели массовый субботник и мероприятия по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в компании.

Согласно информации, сегодня в поселке Биби-Эйбат Сабаильского района Баку в память о шехидах, погибших в Отечественной войне, посажено около 3 тысяч деревьев.

В мероприятии приняли участие руководящие лица SOCAR, более 70 нефтяников, принимавших участие в Отечественной войне, а также представители управлений и предприятий.

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Версия на английском языке SOCAR employees plant about 3,000 trees to mark upcoming Victory Day
Версия на азербайджанском языке SOCAR əməkdaşları Zəfər Günü münasibəti ilə 3 minə yaxın ağac əkiblər

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