Сотрудники SOCAR посадили около 3 тыс. деревьев по случаю Дня Победы

По случаю Дня Победы сотрудники Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провели массовый субботник и мероприятия по посадке деревьев.

По случаю Дня Победы сотрудники Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провели массовый субботник и мероприятия по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в компании.

Согласно информации, сегодня в поселке Биби-Эйбат Сабаильского района Баку в память о шехидах, погибших в Отечественной войне, посажено около 3 тысяч деревьев.

В мероприятии приняли участие руководящие лица SOCAR, более 70 нефтяников, принимавших участие в Отечественной войне, а также представители управлений и предприятий.