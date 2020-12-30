Сотрудники SOCAR перечисляют 10% своей зарплаты в YAŞAT

В 2020 году в рамках борьбы с COVID-19 сотрудниками SOCAR было перечислено более 1 миллиона манатов в фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Учитывая предложения сотрудников и инициативу профсоюзного комитета головного офиса, руководство Госнефтекомпании (SOCAR) приняло решение оказать финансовую помощь фонду YAŞAT в размере 10% от должностных окладов сотрудников головного офиса (за исключением членов семей шехидов, ветеранов, военнослужащих, находящихся в настоящее время на службе) за декабрь 2020 года.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Отметим, что в 2020 году в рамках борьбы с COVID-19 сотрудниками SOCAR было перечислено более 1 миллиона манатов в фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Около 5 миллионов манатов, собранных в результате добровольных личных пожертвований сотрудников SOCAR во время Отечественной войны, были перечислены в Фонд помощи Вооруженным Силам Азербайджана.