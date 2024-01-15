Сотрудники ГПС предотвратили провоз через Азербайджан крупной партии наркотиков в РФ

Азербайджанские пограничники изъяли крупную партию наркотических средств, которую злоумышленники пытались перевезти из Ирана в РФ транзитом через территорию Азербайджана.

Азербайджанские пограничники изъяли крупную партию наркотических средств, которую злоумышленники пытались перевезти из Ирана в РФ транзитом через территорию Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГПС), наркотики пытались провезти в грузовом автомобиле, якобы перевозившем партию овощей из Ирана в Россию.

Инцидент произошел на территории Астаринского таможенного управления. При досмотре на стационарной рентгеновской установке в грузе были замечены подозрительные предметы.

При дальнейшем досмотре с участием служебных собак в 30 коробках с салатом-латуком было обнаружено большое количество наркотических средств в 209 герметичных упаковках.

По заключению Центра судебно-медицинской экспертизы Минюста, в упаковках содержались 69 кг 970 грамм сушеной марихуаны и 20 кг 870 грамм гашишной смолы.

По факту ведется расследование.