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Сотрудники ГПС предотвратили провоз через Азербайджан крупной партии наркотиков в РФ

Сотрудники ГПС предотвратили провоз через Азербайджан крупной партии наркотиков в РФ Азербайджанские пограничники изъяли крупную партию наркотических средств, которую злоумышленники пытались перевезти из Ирана в РФ транзитом через территорию Азербайджана.
Энергетика
15 января 2024 г. 10:45
Сотрудники ГПС предотвратили провоз через Азербайджан крупной партии наркотиков в РФ

Азербайджанские пограничники изъяли крупную партию наркотических средств, которую злоумышленники пытались перевезти из Ирана в РФ транзитом через территорию Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГПС), наркотики пытались провезти в грузовом автомобиле, якобы перевозившем партию овощей из Ирана в Россию.

Инцидент произошел на территории Астаринского таможенного управления. При досмотре на стационарной рентгеновской установке в грузе были замечены подозрительные предметы.

При дальнейшем досмотре с участием служебных собак в 30 коробках с салатом-латуком было обнаружено большое количество наркотических средств в 209 герметичных упаковках.

По заключению Центра судебно-медицинской экспертизы Минюста, в упаковках содержались 69 кг 970 грамм сушеной марихуаны и 20 кг 870 грамм гашишной смолы.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Rusiyaya daşınan külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib

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