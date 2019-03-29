Сотрудники BP Azerbaijan назначены на высокие должности в компании.

Как сообщает Report, Орхан Гулиев, в настоящее время занимающий пост вице-президента по безопасности труда и операционным рискам, с 1 июня этого года займет должность главного менеджера по проекту Румаила.

На новой должности О.Гулиев возглавит бизнес подразделение Upstream компании в Ираке. Он будет членом расширенной руководящей группы по Ближнему Востоку и глобальной операционной организации.

Кроме того, с 1 апреля главный менеджер по проектам Midstream в регионе АГТ Рахман Рахманов назначен вице-президентом по управлению проектами в подразделении Upstream и организации глобальных проектов.

Он станет членом руководящей группы по техническим функциям организации глобальных проектов, возглавит форум по повышению квалификации по специальностям в рамках управления проектами, а также сеть управления проектами.