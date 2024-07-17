Сотрудники "Азеришыг" проинформированы о минной опасности

Сотрудники ОАО "Азеришыг" и гражданское население были проинформированы об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Сотрудники ОАО "Азеришыг" и гражданское население были проинформированы об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, "Азеришыг" провело просветительское мероприятие в своем Учебном центре на территории узловой подстанции "Гадрут".

Целью тренингов - повышение осведомленности об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Представители центра, Штаба гражданской обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Агентства по разминированию проинформировали новых сотрудников, не прошедших обучение специалистов и гражданское население об опасности мин.

"Азеришыг" проводит просветительские мероприятия и тренинги не только в Карабахе и Восточном Зангезуре, но и во всех регионах страны. В целях соблюдения гражданами правил безопасности и защиты жизни людей подобные мероприятия будут проводиться и впредь.