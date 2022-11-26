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Сотрудники "Азерэнержи" присоединились к акции по посадке деревьев

Сотрудники "Азерэнержи" присоединились к акции по посадке деревьев Сотрудники ОАО "Азерэнержи" присоединились к очередной широкомасштабной акции по посадке деревьев, организованной Министерством экологии и природных ресурсов.
Энергетика
26 ноября 2022 г. 16:15
Сотрудники Азерэнержи присоединились к акции по посадке деревьев

Сотрудники ОАО "Азерэнержи" присоединились к очередной широкомасштабной акции по посадке деревьев, организованной Министерством экологии и природных ресурсов.

Об этом Report сообщили в Акционерном обществе.

Акция прошла в поселке Мушфигабад Гарадагского района Баку. В ней приняли участие представители "Азерэнержи" и министерства, на площади 4 гектара было посажено 3000 сосен, оливковых деревьев и чинаров, соответствующих климату Абшеронского полуострова.

Основная цель акций - способствовать сохранению природы, а также созданию здоровой экологической среды.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərenerji”nin əməkdaşları ağacəkmə aksiyasına qoşulub

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