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    ​Сотрудникам SOCAR повысили зарплату

    Рост составил 10%

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Приказом президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева должностной оклад сотрудников SOCAR с 1 апреля 2016 года увеличен на 10%.

    Об этом сообщили Report в SOCAR.

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