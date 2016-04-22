​Сотрудникам SOCAR повысили зарплату

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Приказом президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева должностной оклад сотрудников SOCAR с 1 апреля 2016 года увеличен на 10%.

Об этом сообщили Report в SOCAR.