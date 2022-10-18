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Сотрудник Report стал победителем конкурса, проведенного совместно MEDİA и Азеришыг

Сотрудник Report стал победителем конкурса, проведенного совместно MEDİA и Азеришыг Сотрудник информационного агентства Report Турал Ибадлы стал победителем конкурса, проведенного совместно Агентством по развитию Медиа (MEDİA) и ОАО "Азеришыг".
Энергетика
18 октября 2022 г. 17:45
Сотрудник Report стал победителем конкурса, проведенного совместно MEDİA и Азеришыг

Сотрудник информационного агентства Report Турал Ибадлы стал победителем конкурса, проведенного совместно Агентством по развитию Медиа (MEDİA) и ОАО "Азеришыг".

Как сообщает Report, конкурс был проведен по случаю 20 октября - Дня энергетика.

По словам советника председателя акционерного общества Халида Тахмазова, всего на конкурс было представлено 20 авторских материалов и 8 телевизионных интервью.

Начальник отдела MEDİA Натиг Мамедли сказал, что перед конкурсом был организован визит около 50 журналистов в освобожденные Физули, Гадрут и Шушу. После поездки впервые был объявлен конкурс среди участников медиа-тура. Представители онлайн-медиа представили свои материалы, а журналисты, работающие на телевидении - интервью. Все представленные на конкурс материалы посвящены строительству энергетической инфраструктуры освобожденных от оккупации территорий.

Затем были награждены победители. Пять из представленных на конкурс авторских материалов и три из телеинтервью были удостоены наград. Среди награжденных была и статья сотрудника Report "Зажегшие вечный свет в Карабахе".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Report"un əməkdaşı MEDİA və "Azərişığ"ın birgə keçirdiyi müsabiqənin qalibi olub

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