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Джедович: Сотрудничество с Азербайджаном позволит странам Европы диверсифицировать энергопоставки

Джедович: Сотрудничество с Азербайджаном позволит странам Европы диверсифицировать энергопоставки Установление связей с Азербайджаном позволит Европейским странам диверсифицировать источники поставок энергоресурсов.
Энергетика
28 декабря 2022 г. 14:40
Джедович: Сотрудничество с Азербайджаном позволит странам Европы диверсифицировать энергопоставки

Установление новых связей с Азербайджаном позволит Европейским странам диверсифицировать источники поставок энергоресурсов.

Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"Европа сталкивается с проблемой диверсификации своих источников поставок [энергоресурсов], в этом отношении установление связей со странами, которые обладают потенциалом для увеличения производства и экспорта энергоносителей и электроэнергии, такими как Азербайджан, является одним из способов достижения этой цели", - сказала министр.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Cedoviç: “Azərbaycanla əməkdaşlıq Avropa ölkələrinə enerji təchizatını şaxələndirməyə imkan verəcək”
Версия на английском языке Serbian minister: Europe to diversify energy supplies thanks to co-op with Azerbaijan

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