Джедович: Сотрудничество с Азербайджаном позволит странам Европы диверсифицировать энергопоставки

Установление связей с Азербайджаном позволит Европейским странам диверсифицировать источники поставок энергоресурсов.

Установление новых связей с Азербайджаном позволит Европейским странам диверсифицировать источники поставок энергоресурсов.

Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"Европа сталкивается с проблемой диверсификации своих источников поставок [энергоресурсов], в этом отношении установление связей со странами, которые обладают потенциалом для увеличения производства и экспорта энергоносителей и электроэнергии, такими как Азербайджан, является одним из способов достижения этой цели", - сказала министр.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.