Расширение сотрудничества Баку и Пекина: Европа может потерять важного партнера

На пути сближения Азербайджана и Китая

На пути сближения Азербайджана и Китая возобновляемая энергетика, высокие технологии и инвестиции играют ключевую роль. В апреле прошлого года две страны подписали ряд соглашений, касающихся этих направлений. Стороны, в частности, договорились об установлении стратегического партнерства. На фоне активной политики расширения и диверсификации сотрудничества, проводимой Баку в соответствии с национальными интересами, в Европе проявляются опасения потерять значимость для надежного партнера в лице Азербайджана.

Как сообщает Report , итальянская газета Formiche в своей аналитической статье рассмотрела значительное расширение взаимодействия между Баку и Пекином в контексте ослабления роли Брюсселя в этом важном регионе, находящемся на стыке континентов.

Издание напоминает, что подписанные между двумя странами соглашения охватывают большой спектр кооперации, от совместных инвестиций между Министерством энергетики Азербайджана и китайской транснациональной компанией Universal в строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Гобустане, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2026 год, до обязательства China Datang Overseas Investment построить плавучую солнечную электростанцию ​​мощностью 100 МВт на озере Беюкшор и сотрудничества между PowerChina Resources и Socar Green по созданию солнечного парка мощностью 160 МВт, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2028 год.

"Но есть и более амбициозные проекты, такие как меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики, Socar Green, China Datang и PowerChina о строительстве гигантской морской ветряной электростанции мощностью 2 ГВт в Каспийском море. Кроме того, было оформлено соглашение о сотрудничестве с Китайским институтом планирования и инжиниринга электроэнергетики, направленное на поддержку интеграции возобновляемых источников в национальную сеть Азербайджана в период после 2028 года. Эти соглашения не ограничиваются только строительством электростанций, а направлены на создание интегрированной и передовой энергетической инфраструктуры, способной не только удовлетворить внутренние потребности, но и сделать Азербайджан потенциальным экспортером зеленой электроэнергии в Европу", - говорится в статье.

Газета также подчеркивает, что сотрудничество Пекина и Баку в этой сфере не является чем-то новым: "Еще в ноябре прошлого года в рамках COP29 две страны подписали ряд соглашений о сотрудничестве, касающихся развития мощностей по производству возобновляемой энергии и создания научно-исследовательских центров, связанных с этим сектором.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пекин наглядно демонстрирует, что отношения с Китаем стали для Баку стратегическими (и наоборот), причем не только на экономическом, но и на геополитическом уровне. Азербайджан превращается в региональный центр "зеленой" энергетики, способный экспортировать возобновляемую электроэнергию на европейские рынки, в том числе благодаря многосторонним проектам с Казахстаном и Узбекистаном. Но для реализации этой амбиции он решил обратиться к Китаю, который предлагает недорогие технологии и комплексные пакеты услуг, объединяющие финансирование, строительство и управление. Это проникновение не является нейтральным: оно означает прогрессирующую зависимость от китайских поставок, услуг, технологических стандартов и навыков. Долгосрочное управление установками, особенно морскими или плавучими, требующими высокой специализации, также увеличит потребность в технической поддержке со стороны Китая".

Аналитики издания считают, что для недопущения слишком тесной связи Азербайджана с Китаем на этом фронте, Европе важно действовать сейчас, и в данном контексте Рим, как "давний собеседник" Баку (по различным вопросам, включая энергетику), может сыграть основополагающую роль в продвижении европейских экономико-дипломатических усилий по взаимодействию с этой страной, "дистанцируя ее от китайской орбиты".

Бесспорно, беглый анализ показывает, что расширение сотрудничества Китая и Азербайджана несет определенные риски для Европы в целом. Усиление КНР на Южном Кавказе может ослабить влияние ЕС и затруднить реализацию его собственных энергетических и инфраструктурных проектов, направленных на снижение зависимости от России и Китая. Более того, концентрация китайских инвестиций в стратегических секторах Азербайджана еще больше подчеркивает значимость Баку, теперь уже для Поднебесной.

При этом сложившаяся ситуация на фоне растущего геополитического соперничества требует от Европы не только экологического, но и стратегического ответа: это не просто инвестиции Китая в возобновляемую энергетику, а стратегическое проникновение в критически важный регион. Китай активно участвует в проектах по строительству солнечных и ветряных электростанций, модернизации инфраструктуры и расширении транспортных коридоров, включая "Средний коридор", проходящий через Азербайджан. Брюсселю следует действовать немедленно, иначе развитие сценария чревато потерей ключевого партнера на Южном Кавказе.