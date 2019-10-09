Казахстанский эксперт: Потенциал сотрудничества Азербайджана и Казахстана в энергетической отрасли неограничен

Потенциал сотрудничества Азербайджана и Казахстана в энергетической отрасли неограничен, следует лишь правильно расставлять приоритеты и двигаться совместно в тех или иных вопросах, обеспечивая друг другу поддержку на политическом поле.

Об этом Report сказал казахстанский политолог Ислам Кураев.

По его словам, энергетические отношения между Азербайджаном и Казахстаном исторически складывались благополучно и страны всегда выступали единым блоком в вопросах энергетики.

«Казахстан и Азербайджан в первую очередь отталкиваются от того, что это родственные страны друг другу, а уже потом партнёры. Исходя из этого, можно сказать, что любые действия происходят через призму генных связей, таким образом отношения складываются благополучно. Не могу вспомнить моменты, когда у нас возникали разногласия в данном направлении, как правило наши страны всегда выступали единым блоком в вопросах энергетики. Но, чаще всего интересы наших стран не пересекаются», - сказал эксперт.

Политолог Ислам Кураев "Казахстану следовало бы последовать примеру Азербайджана и перенять опыт страны в продвижении бренда одной из Казахстанских компаний на примере SOCAR".

Ислам Кураев отметил, что такие азербайджанские проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан и "Южный газовый коридор" в будущем представляют большую перспективу для Казахстана.

«С геополитической точки зрения, основной целью запуска этих проектов является создание независимого энерго-логистического потока на мировые рынки. Начальной точкой должен был стать Азербайджан, а Казахстан должен был подключиться в последующем. В целом, на данном этапе из-за вопросов, связанных с разделом ресурсов каспийского шельфа, Казахстан остается в стороне, но в перспективе, это грандиозные проекты», - добавил И. Кураев.

Эксперт подчеркнул, что Казахстану следовало бы последовать примеру Азербайджана и перенять опыт страны в продвижении бренда одной из Казахстанских компаний на примере SOCAR.

«Это правильный подход к рекламе, это мировой опыт и если перенимать у других стран будет сложнее, то Азербайджан может поделиться своей практикой, ведь это не просто реклама, это правильное распределение и рациональное использование средств», - завершил эксперт.