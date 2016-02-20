​Состоятся общественные обсуждения оценки воздействия на окружающую среду нового проекта для терминала в Кулеви

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Состоятся общественные обсуждения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) нового проекта для нефтяного терминала в Кулеви (Черное море, Грузия) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на сайт терминала, общественные обсуждения ОВОС в связи со строительством дополнительного резервуара на терминале планируется провести 29 марта в административном здании муниципалитета Хоби.

Отметим, что проект строительства дополнительного резервуара разработал Научно- исследовательский проектный институт нефти и газа SOCAR.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. С мая 2008 года терминал сдан в эксплуатацию. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов. Пропускная способность терминала составляет 10 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год.