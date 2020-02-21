Состоялся рабочий обед президента с главами крупнейших компаний Италии - ОБНОВЛЕНО

20 февраля в Риме состоялся рабочий обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с руководителями крупнейшей финансово-банковской структуры Италии Cassa Depositi Prestiti SpA и более 10 известных в мире самых крупных, ведущих промышленных и финансовых групп этой страны.

Как передает Report, приветствуя главу государства, президент Cassa Depositi Prestiti SpA Джованни Горно Темпини сказал:

- Добрый день, Ваше Превосходительство Президент Алиев.

Уважаемые министры, уважаемый государственный секретарь Ди Стефано, уважаемые послы, уважаемый вице-президент SOCAR, уважаемые гости, добрый день. С удовольствием приветствую вас сегодня здесь.

Господин Президент, выражаю Вам глубочайшую признательность за то, что Вы приняли наше приглашение. Позвольте сказать несколько слов, чтобы ознакомить Вас с целью этой встречи.

Как президент Cassa Depositi Prestiti SpA – 170-летней национальной организации поощрения итальянской экономики, чья миссия состоит в развитии экономики Италии, и человек, которому выпала честь организовать этот рабочий обед, хочу сказать, что мы собрались здесь, чтобы представить Вашему вниманию инициативы, выдвинутые некоторыми компаниями, являющимися промышленными лидерами Италии, с целью внесения вклада в укрепление наших двусторонних экономических связей. Италия - первый глобальный торговый партнер Азербайджана. Ваша страна является одним из трех наших ведущих поставщиков энергии. Наше партнерство с проектом Трансадриатического трубопровода достигнет более высокого уровня. Наш товарооборот в прошлом году достиг почти 6 миллиардов евро, но здесь был очень большой дисбаланс. Наш экспорт в Азербайджан в целом составил менее полумиллиарда. И наша задача - постараться устранить этот дисбаланс и, если можно так сказать, осуществить бумеранг-инвестиции.

Азербайджан решительно настроен на диверсификацию своей развивающейся экономики и основное внимание уделяет сельскому хозяйству, модернизации транспортного и энергетического секторов, не наносящих ущерба окружающей среде. Италия посредством своих национальных компаний-лидеров, широкой сети малых и средних предприятий, готовых расширить свой бизнес в Вашей стране, может внести вклад в достижение этих целей. В основе бизнес-плана Cassa Depositi Prestiti SpA (CDP) лежит оказание поддержки международному развитию итальянских компаний. Поэтому CDP поддерживает всех итальянских бизнесменов, желающих наладить бизнес с Азербайджаном. Кроме того, CDP инвестировала, можно сказать, половину представленных здесь компаний и имеет долю более чем в 500 итальянских компаниях. И последний, но не последний по значимости вопрос заключается в том, что CDP как суверенный инвестиционный фонд Италии предлагает множество совместных инвестиционных возможностей для компаний, проявляющих потенциальный интерес к Азербайджану. Еще раз благодарю Вас. Пожалуйста, господин Президент, Вам слово.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Хотел бы выразить CDP признательность за инициативу встретиться на рабочем обеде под председательством CDP. Завтра состоится итальяно-азербайджанский бизнес-форум с участием более 100 компаний. Но сегодня я встречаюсь с крупнейшими итальянскими компаниями – ведущими компаниями экономики Италии. С некоторыми из них мы очень тесно сотрудничаем на протяжении многих лет. Некоторые из них планируют работать с нами, и это полностью соответствует нашим целям.

Мой государственный визит в Италию имеет очень большое значение. После встреч с Президентом, премьер-министром и руководителем Сената могу сказать, что мой визит уже может считаться успешным. Это – продолжение активного диалога, усилившегося после визита Президента Маттареллы два года назад. Достигнутые в то время договоренности и обсужденные нами вопросы находятся в настоящее время на стадии реализации. В ходе моего визита некоторые из более чем 20 документов уже подписаны, будут подписаны и завтра. Они охватывают многосторонние вопросы, включая политическую, экономическую, торговую, транспортную, культурную и другие сферы. Среди них хочу особо отметить Совместную декларацию по развитию и укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией. Это действительно очень важный политический документ, определяющий наше тесное сотрудничество на много лет вперед. Италия для нас, как сказал господин председатель, является не только торговым партнером номер один, но и одним из ближайших партнеров в Европе. Думаю, после подписания этого важного исторического документа наши отношения должны вступить в новый этап.

В связи с практической реализацией проектов могу сказать, что только по энергетическому сектору Азербайджана и энергетическим проектам, финансируемым за пределами Азербайджана, итальянские компании подписали договоры стоимостью около 10 миллиардов долларов США. В ненефтяном секторе эта цифра составляет примерно 700 миллионов долларов. Да, я согласен, что в нашем торговом обороте есть большой дисбаланс. Однако нам также следует знать, что это связано в основном с нашим экспортом нефти в Италию. Поэтому мы заинтересованы в диверсификации нашего экспорта. Конечно, мы должны принять дополнительные меры для увеличения экспорта из Италии в Азербайджан. Учитывая нашу политику диверсификации и индустриализации, могу вам сказать, что в прошлом году наша промышленность, не относящаяся к энергетике, выросла на 14 процентов, а в январе нынешнего года – еще на 16 процентов. Причина связана с проектами, финансируемыми государственным и частным секторами в промышленности. Потому что итальянские производители – это высокопрофессиональные компании, работающие на высоком уровне. Поэтому технологическое обновление Азербайджана является нашим приоритетом. Уверен, что после моего визита мы увидим больше проектов, представляющих совместные интересы. В ходе визита с одной из присутствующих здесь компаний был подписан очень важный Меморандум о взаимопонимании. Это будет достаточно крупный договор, осуществляемый Leonardo. Сегодня с моим участием и участием премьер-министра был подписан документ между нашими министерствами обороны. Это станет открытием новой страницы в нашем сотрудничестве, и это очень многообещающий проект, так как мы находимся на стадии модернизации нашей оборонной инфраструктуры. Экономические показатели Азербайджана позитивны. Экономика страны стабильна. Внешний долг находится на очень низком уровне – составляет 17 процентов валового внутреннего продукта. Резервы свободно конвертируемой валюты в 6 раз превышают внешний долг. Мы можем взять в долг любую сумму. Наша основная цель заключается в диверсификации. После завершения ТАР, - будем надеяться, что это произойдет очень скоро, - мы добьемся выполнения всего, что запланировали в энергетическом секторе, потому что, как вы отметили, сегодня мы являемся одним из основных экспортеров нефти в Италию. Считаю, что мы – первые. С транспортировкой природного газа мы войдем в число ведущих стран. Поэтому основное внимание следует уделять неэнергетическому сектору. Здесь мы подходим к вопросам сельского хозяйства, тяжелой промышленности и взаимосвязи малых и средних предприятий. Конечно, мы приветствуем крупные инвестиции из Италии и готовы вкладывать инвестиции в ее экономику. Сегодня инвестиции Азербайджана в итальянских компаниях и недвижимости составляют примерно 1,5 миллиарда долларов, и у нас есть потенциал для развития.

Одними из многообещающих секторов нашей экономики являются также развитие сотрудничества в области космической промышленности и туризм. Растет число граждан, приезжающих в Азербайджан из Италии. Есть и много других секторов. Иными словами, тесные политические отношения создают прочную основу для деловых кругов. Эти тесные политические отношения обрели новую силу в ходе моего визита. Поэтому уверен, что в предстоящие годы итальянские компании будут самыми активными компаниями в Азербайджане. С некоторыми из них – представители данных компаний присутствуют здесь - мы сотрудничаем уже на протяжении длительного времени. С другими планируем начать сотрудничество. Уверен, что сегодняшний рабочий обед будет очень плодотворным, и мы увидим прекрасные результаты. Еще раз благодарю за приглашение. Уверен, что в ходе обсуждений мы спланируем выгодное будущее для обеих сторон.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио ди Стефано: Ваше превосходительство Президент Алиев, председатель CDP господин Джованни Горно Темпини, уважаемые гости. Для меня действительно большая честь представлять правительство Италии на этом заседании, и я искренне рад этому. Во-первых, я хочу выразить признательность CDP за организацию этого рабочего обеда и мероприятия. Считаю, что это мероприятие является важной составной частью государственного визита его превосходительства Президента Ильхама Алиева.

Группа CDP является финансовой структурой Италии и предлагает финансовые решения для выхода компаний на международный уровень. Я горжусь тем, что сегодня вижу совместную работу итальянских бизнесменов с их азербайджанскими коллегами. Лично я приложил большие усилия для организации этого государственного визита, в частности, содействия налаживанию двусторонних связей с Азербайджаном. В прошлом месяце я вместе с министром энергетики господином Пярвизом Шахбазовым сопредседательствовал на пятом заседании Совместной итальяно-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое дало хорошие результаты для дальнейшего сближения наших стран. Наш взаимный торговый обмен демонстрирует, что экономики наших стран дополняют друг друга. Наш торговый оборот составил почти 6 миллиардов евро. Я не буду вновь приводить все цифры и отмечать хорошее сотрудничество, о чем уже сказал президент Темпини. Однако хотел бы сказать, что самые большие возможности, уже реализованные посредством Трансадриатического, Трансанатолийского и Южно-Кавказского трубопроводов, действительно придадут импульс нашим отношениям. Это станет возможным благодаря связи с газовым месторождением "Шахдениз". Это принесет нам дополнительный торговый оборот стоимостью 2 миллиарда евро – эта цифра не называлась. Эти цифра и проекты – специфический, точный политический выбор, сделанный нашими правительствами. Поэтому, думаю, этот выбор в дружественных отношениях, связывающих нас друг с другом, еще больше повышает ожидания, связанные с принципом взаимности.

Господин Президент, я рад, что Вы очень ясно отметили это. Говоря о принципе взаимности, я имею в виду возможности для дальнейшего укрепления взаимного сотрудничества между двумя странами, в том числе в сферах, не связанных с газовой отраслью. Фактически итальянские компании, наряду с работой в области строительства инфраструктуры, машиностроения, отличаются также деятельностью в самолетостроении, вертолетостроении, авиации, кибербезопасности и многих других областях. Сегодня я вижу представителей многих из них среди сидящих за этим столом. У нас налажены регулярные связи со всеми этими ведущими компаниями-лидерами в Италии. Уверен, что в последние несколько лет вы получали пользу от их деятельности, и будете получать в будущем. Поэтому выражаю им благодарность за то, что они здесь.

Что мы хотим продемонстрировать Вам? Известно, что итальянские компании обладают высоким рейтингом во всем мире. Однако их отличает то, что они действительно могут работать командно, и мы вместе с нашими компаниями, работающими за границей, применяем итальянскую систему. Я лично выражаю признательность азербайджанским друзьям за сегодняшнее мероприятие. Уверен, что благодаря подписанным меморандумам о взаимопонимании и открывшимся перед нами возможностям мы в будущем сможем добиться еще более тесного сотрудничества. Существует еще более широкий потенциал для демонстрации этого. Я уверен, что этот визит и завтрашний бизнес-форум придадут импульс этим возможностям. Так что еще раз выражаю признательность Вам и CDP.

***2020.02.20 21:51:34

20 февраля в рамках государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Италию состоялся его рабочий обед с президентом Cassa Depositi Prestiti SpA Горно Темпини и руководителями крупнейших компаний этой страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Президента Азербайджана.