Состоялся бизнес-форум и третий CEO Lunch Tbilisi

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Caspian European Club и Caspian Energy Georgia при поддержке посольства Азербайджана в Грузии провели (15 декабря) азербайджано-грузинский бизнес-форум и третий CEO Lunch Tbilisi.

Как сообщает Report со ссылкой на Клуб, в качестве почетных гостей на CEO Lunch Tbilisi приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, губернатор региона Квемо-Картли Григол Немсадзе и губернатор региона Имерети Грузии Гиви Чичинадзе.

Выступивший на форуме посол Дурсун Гасанов отметил, что третий по счету CEO Lunch Tbilisi является плодотворной площадкой для обсуждения актуальных проблем и вопросов, а также налаживания контактов между предпринимателями Азербайджана и Грузии. Он также сообщил, что правительство Азербайджана планирует открытие Торгового дома Азербайджан в Грузии при активном участии посольства и Caspian Energy Georgia, и призвал все компании в рамках форума высказать свое мнение и предложения по этому вопросу.

"Только в партнерстве с бизнесом мы видим успешную реализацию данного проекта. Посольство всегда открыто к диалогу как с представителями азербайджанского, так и с представителями грузинского бизнеса", - подчеркнул он.

Губернатор региона Квемо-Картли Григол Немсадзе поблагодарил Caspian Energy Georgia за приглашение и отметил, что формат грузино-азербайджанского бизнес-форума играет важную роль в развитии бизнеса и укреплении экономических отношений между нашими странами.

"Мы приветствуем заинтересованность азербайджанских бизнесменов ознакомиться с существующей средой в нашей стране и особенностями в регионе Квемо Картли", - сказал он. Далее губернатор Григол Немсадзе рассказал гостям о регионе Квемо-Картли и выделил такие важные отрасли для инвестирования в регион, как сельское хозяйство, промышленность, туризм и энергоносители. В завершение он подчеркнул, что "наша администрация готова всячески содействовать вам, инвестировать в наш регион, также хочу пригласить заинтересованных бизнесменов в Квемо-Картли для ознакомления с бизнес-средой региона на местах".

В свою очередь губернатор региона Имерети Грузии Гиви Чичинадзе поприветствовал членов Caspian European Club и всех присутствующих гостей, пожелал дальнейших успехов в деятельности Caspian Energy Georgia. Далее для участников форума была проведена презентация перспектив развития региона Имерети. Губернатор предоставил подробную информацию о регионе и рассказал об экономических и инвестиционных возможностях, а также о налоговой системе, о свободной экономической зоне, о международном сотрудничестве и о программах по поддержке бизнеса.

Первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев поблагодарил правительство Грузии, посла Дурсуна Гасанова и PASHA Bank Georgia за активную поддержку в деятельности Caspian Energy Georgia. Он отметил, что мероприятия такого рода проводятся на регулярной основе и вдвойне приятно, что 29 сентября на первом CEO Lunch Tbilisi принял участие премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили и другие члены правительства.

Тельман Алиев также пригласил всех официальных гостей и участников бизнес-форума принять участие на 5-ом Международном Caspian Energy Forum Tbilisi, который состоится 12 апреля 2018 года при поддержке правительств Грузии и Азербайджана. На открытии Caspian Energy Forum Tbilisi планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всех членов правительства, представляющих экономический блок. Организатором форума является грузинская компания Caspian Energy Georgia.

Для участников встречи была проведена презентация PASHA Bank Georgia, который является спонсором 3-го CEO Lunch Tbilisi. Председатель совета директоров и главный исполнительный директор PASHA Bank Georgia Шахин Маммадов поприветствовал гостей и провел презентацию, в которой подробно рассказал о PASHA Holding и о финансовой динамике PASHA Bank Georgia с момента создания и до настоящего времени. На мероприятии приняло участие около 80 бизнесменов из Азербайджана и Грузии.

На CEO Lunch Tbilisi обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также сделаны предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.