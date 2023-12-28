Состоялось заседание наблюдательного совета SOCAR

Состоялось заседание наблюдательного совета Государственной нефтяной компании (SOCAR) по итогам деятельности компании за первые 9 месяцев 2023 года.

Состоялось заседание наблюдательного совета Государственной нефтяной компании (SOCAR) по итогам деятельности компании за первые 9 месяцев 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, заседание прошло под председательством министра экономики, председателя наблюдательного совета Микаила Джаббарова.

Была представлена информация о проделанной за отчетный период работе по разработке нефтяных и газовых месторождений, показателях добычи, развитии возобновляемых источников энергии, предпринятых шагах в вопросе декарбонизации.

Наблюдательный совет также обсудил проект бюджета компании на 2024 год и утвердил создание компании ООО SOCAR Green.

Также была представлена информация касательно "новой операционной модели". Было отмечено, что внедрение данной модели позволило в кратчайшие сроки совершенствовать процессы корпоративного управления в SOCAR.