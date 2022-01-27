Состоялось заседание азербайджано-туркменской рабочей группы по месторождению "Достлуг"

В формате видеоконференции прошло четвертое заседание Совместной рабочей группы, созданной с целью подготовки и согласования проекта межправительственного соглашения, регулирующего сотрудничество сторон по месторождению "Достлуг" на основе меморанд

В формате видеоконференции прошло четвертое заседание Совместной рабочей группы по подготовке и согласованию проекта межправительственного соглашения, регулирующего сотрудничество сторон по месторождению "Достлуг".

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

На заседании с участием министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и государственного министра Туркменистана - председателя Государственного концерна "Туркменгаз" Батыра Аманова и членов рабочей группы было выражено удовлетворение прогрессом в рамках переговорного процесса между сторонами по месторождению "Достлуг" и подчеркнуто значение проекта для обеих стран. Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время очередной встречи Совместной экспертной группы, действующей при рабочей группе.

Напомним, что меморандум "О взаимопонимании по совместной разведке и освоению каспийского месторождения углеводородов "Достлуг" между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана" был подписан 21 января 2021 года. Распоряжением президента Азербайджана от 25 февраля 2021 года создана рабочая группа в целях разработки и согласования проекта межправительственного соглашения, которое будет регулировать сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на основании Меморандума о взаимопонимании.