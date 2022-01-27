О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялось заседание азербайджано-туркменской рабочей группы по месторождению "Достлуг"

Состоялось заседание азербайджано-туркменской рабочей группы по месторождению "Достлуг" В формате видеоконференции прошло четвертое заседание Совместной рабочей группы, созданной с целью подготовки и согласования проекта межправительственного соглашения, регулирующего сотрудничество сторон по месторождению "Достлуг" на основе меморанд
Энергетика
27 января 2022 г. 15:59
Состоялось заседание азербайджано-туркменской рабочей группы по месторождению Достлуг

В формате видеоконференции прошло четвертое заседание Совместной рабочей группы по подготовке и согласованию проекта межправительственного соглашения, регулирующего сотрудничество сторон по месторождению "Достлуг".

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

На заседании с участием министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и государственного министра Туркменистана - председателя Государственного концерна "Туркменгаз" Батыра Аманова и членов рабочей группы было выражено удовлетворение прогрессом в рамках переговорного процесса между сторонами по месторождению "Достлуг" и подчеркнуто значение проекта для обеих стран. Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время очередной встречи Совместной экспертной группы, действующей при рабочей группе.

Напомним, что меморандум "О взаимопонимании по совместной разведке и освоению каспийского месторождения углеводородов "Достлуг" между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана" был подписан 21 января 2021 года. Распоряжением президента Азербайджана от 25 февраля 2021 года создана рабочая группа в целях разработки и согласования проекта межправительственного соглашения, которое будет регулировать сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на основании Меморандума о взаимопонимании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, Turkmenistan hold meeting of Working Group on Dostlug field
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkmənistan arasında “Dostluq” yatağı üzrə İşçi Qrupunun iclası keçirilib

Самое важное

В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
26 января 2022 г. 12:04
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
25 января 2022 г. 17:47
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
25 января 2022 г. 17:14
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
25 января 2022 г. 15:14
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
В Баку добычей ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
В Баку "добычей" ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
25 января 2022 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi