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Состоялось заседание Наблюдательного совета Госнефтефонда Азербайджана

Состоялось заседание Наблюдательного совета Госнефтефонда Азербайджана 17 июня под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) Али Асадова состоялось заседание Наблюдательного совета ГНФАР.
Энергетика
17 июня 2023 г. 13:47
Состоялось заседание Наблюдательного совета Госнефтефонда Азербайджана

17 июня под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) Али Асадова состоялось заседание Наблюдательного совета ГНФАР.

Как сообщает Report со ссылкой на Нефтяной фонд, на заседании был заслушан отчет исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Исрафила Мамедова.

В повестку заседания вошли годовой отчет о деятельности Фонда в 2022 году, результаты аудита финансовой деятельности, исполнение бюджета 2022 года и внесение изменений в бюджет Фонда на 2023 год.

По итогам заседания были приняты решения о представлении президенту Азербайджана отчетов о деятельности и исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда в 2022 году, а также проекта о внесении изменений в бюджет 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоARDNF-in Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

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