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Состоялось заседание Мониторингового комитета ОПЕК+

Состоялось заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось, оно длилось два часа. Рекомендацию по уровням добычи нефти на февраль министры комитета не вынесли.
Энергетика
4 января 2021 г. 19:11
Состоялось заседание Мониторингового комитета ОПЕК+

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось, оно длилось два часа. Рекомендацию по уровням добычи нефти на февраль министры комитета не вынесли.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС три источника в ОПЕК.

"Закончилось без рекомендации", - сказал один из них. Два других собеседника агентства подтвердили это, добавив, что обсуждение вопроса тем не менее продолжится на министерской встрече ОПЕК+ в полном составе, которая начнется в ближайшие минуты.

Консультации технического комитета ОПЕК+, как правило, проходят накануне заседания министерского мониторингового комитета. На нем эксперты из министерств составляют аналитический отчет по ситуации на рынке нефти для рассмотрения на министерской встрече, а также могут предлагать различные сценарии действий с прогнозированием их последствий для рынка. Также техкомитет подсчитывает уровень исполнения сделки за предшествующий месяц.

Министерский мониторинговый комитет, состоящий из восьми стран-участниц, на основе данных техкомитета составляет рекомендацию для всех членов ОПЕК+.

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