Состоялось первое заседание Общественного совета при Минэнергетики в новом составе

Состоялось первое заседание Общественного совета при Министерстве энергетики в новом составе.

Состоялось первое заседание Общественного совета при Министерстве энергетики в новом составе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на заседании были обсуждены вопросы организации деятельности совета, проведено голосование в связи с избранием председателя.

Председателем Общественного совета, который будет действовать два года, избран председатель Общественного объединения "Поддержка общественного участия" Насиров Шабан Фахраддин оглу, его заместителем стала председатель Общественного объединения "Демократическое общество и защита прав женщин" Абдуллаева Мехрибан Али гызы, секретарем - председатель Общественного объединения по просвещению в сфере информационно-коммуникационных технологий "Улдуз" Гасанов Самир Гусейнага оглу.